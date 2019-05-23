Киев начал подготовку к «возвращению Крыма»

Обсуждение стратегии по возвращению полуострова в состав Украины стало целью первого зарубежного визита в Брюссель Владимира Зеленского.

С соответствующим заявлением выступила пресс-секретарь президента Юлия Мендель. По ее словам, встреча украинского лидера в сердце Европы с высокопоставленными политиками ЕС и НАТО является лишь начальным шагом в планах по «возвращению Крыма».

Мендель подчеркнула, что администрацией не забыта проблема Крыма, к решению этого вопроса ведется активная подготовка в Киеве. Пресс-секретарь пообещал озвучить итоги работы, как только появятся конкретные наработки.

Ранее Зеленским неоднократно выражалась уверенность в том, что территория снова войдет в состав Украины. Возможность реализации такого события президент связывал со скорой сменой власти в России.

Напомним, Крым вошел в состав Российского Федерации по итогам всенародного референдума, проведенного после госпереворота в Киеве в 2014 году. Президентом России Владимиром Путиным неоднократно заявлялось об окончательном закрытии вопроса Крыма, однако в Киеве до сих пор считают полуостров «временно оккупированным Россией».