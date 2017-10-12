МИД Украины недоволен возможным возвращением России в ПАСЕ

Министр иностранных дел Украины Василий Боднар прокомментировал приглашение ПАСЕ для России. По его словам, такие решения подрывают доверие к организации.

Министр заявил, что резолюция о возвращении России противоречит вопросу о привлечении Москвы к ответственности за «совершенные преступления». Украинская делегация голосовала против данного предложения, но этих усилий оказалось недостаточно.

Боднар добавил, что «прощение» западными странами посягательств России на права человека, свободу и демократию ни к чему хорошему не приведет.

3 июня регламентным комитетом ПАСЕ была принята резолюция, в которой было предложено «отступить от правил» и пригласить на июньскую сессию парламентариев стран, которые не представлены в организации.

В Совете Федерации РФ не исключают возможность принятия Россией данного приглашения.

Напомним, ПАСЕ приняла решение о лишении российской делегации права голоса в 2014 году в связи с событиями вокруг Крыма. В 2016 году Россия прекратила участвовать в заседаниях и вышла из состава ассамблеи, прекратив платить членский взнос.