Зеленский отменяет указы Порошенко

Владимир Зеленский принял решение об отмене сразу двух указов предыдущего президента Петра Порошенко. Имеются в виду не только кадровые перестановки, но и системные решения в судопроизводстве.

На сайте украинского Кабинета Министров сообщается, что президент Зеленский снял с должностей Андрея Василенко и Михаила Исакова. Их Порошенко назначил членами Высшего Совета Правосудия 13 мая, то есть сразу же после своего проигрыша Зеленскому в президентских выборах.

Однако этим дело не ограничилось. Зеленский хочет провести открытый конкурс на роль кандидатов в Совет, который поддерживает независимость третьей ветви власти в Украине. По его словам, судопроизводство станет более прозрачным.

Совет наделен властью назначать, а также увольнять судей и был учрежден в 2016-м году. В составе – 21 председатель и срок службы каждого составляет четыре года.