Зеленский намерен напомнить Путину о статусе Крыма

Действующий президент Украины рассказал изданию Bild, о чем будет говорить на возможной встрече с президентом России.

Владимир Зеленский заявил, что собирается напомнить Владимиру Путину о статусе Крыма, подчеркнув, что при первой возможности сразу же обозначит вопрос принадлежности Крыма и Донбасса к украинской территории. Кроме того, Зеленский выразил надежду на то, что вскоре Крым и Донбасс вернутся на свою законную территорию.

Затрагивая тему вооруженного конфликта на Донбассе, президент Украины сказал, что рассчитывает предотвратить дальнейшее его распространение «дипломатическим путем». Зеленский добавил, что доверяет минским соглашениям, но намерен пересмотреть их и в скором времени начать переговоры для того, чтобы были освобождены пленные и прекратились убийства его сограждан.

Он также объявил, что брать ситуацию под свой контроль нужно как можно быстрее, ведь граждане Украины погибают ежедневно. Стоит отметить, что Владимир Путин поделился своими планами с телекомпанией «Мир», сказав, что надеется на восстановление нормальных отношений с Украиной. Тем не менее, по данным его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Путин пока не планирует встречу с Владимиром Зеленским.