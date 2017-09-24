Япония отказывается размещать у себя системы ПРО США

Глава Минобороны Таро Коно считает нерациональным тратить на доработку Aegis Ashore 10 лет и 1,86 млрд долларов.

Японское правительство решило разместить до 2023 года в префектурах Ямагути и Акита два комплекса Aegis Ashore, выпускаемых в США. Стоимость каждой установки 900 млн долларов. Таков ответ Токио на запуски Пхеньяном баллистических ракет.

Население страны неоднозначно восприняло то, что процесс размещения данного противоракетного оружия остановлен. Пояснение на телеканале NHK дал японский министр обороны, назвав главной причиной, что разгонные блоки ракет могут вылетать за полигон и падать на жилые районы. Коно рассказал, что в начале переговоров США и Япония думали устранить проблему и сделать корректировки в программном обеспечении. Затем, военные поняли, требуются дорогостоящие изменения в конструкции. Исходя из этого, министр назвал размещение в стране комплексов ПРО США нерациональным. На доработку Aegis Ashore потребуется 10 лет и дополнительные 1,86 млрд долларов. Таро Коно считает, что это неэффективно в отношении безопасности и затрат оборонного бюджета.

Министр принёс извинения и отметил, что решение о размещении американских систем принимало японское правительство, значит, будет повторное постановление. Одновременно, глава военного ведомства проинформировал, что Япония уже заплатила США по программе 112 млн долларов.

Против размещения американских комплексов выступал губернатор префектуры Акита и законодательное собрание.

Таким образом, от оружия США отказываются даже ближайшие соратники Вашингтона.