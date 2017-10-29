Поклонники уверены, что Яна Рудковская беременна девочкой

Подписчики страницы Яны Рудковской в Instagram уверены, что продюсер беременна, и на этот раз у супругов родится девочка.





Такой вывод они сделали после того, как сама женщина опубликовала в соцсети видео со своим младшим сыном Сашей. Ролик начинается с того, что 5-летний мальчик спрашивает у мамы: «Когда у тебя родится ребёнок?» После этого Яна с сыном начинают рассуждать, с чего этому ребёнку появиться, кого Саша хочет и как назовёт. «Щелкунчик» признался родительнице, что мечтает о девочке, которую будут звать Маша.



И если маленькая часть поклонников посмеялась с озорного мальчишки, то большая часть восприняла его слова как намёк: «Устами младенца глаголет истина», - пишут они. Фанаты принялись настраивать супругов на новый «совместный проект» или заранее сделали вывод о том, что Яна Рудковская вскоре станет мамой девочки. Ни продюсер, ни её супруг комментариев по этому поводу не дали.