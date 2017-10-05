Ирина Дубцова увлеклась рыбалкой на Мальдивах

Певица Ирина Дубцова проводит свой отпуск на Мальдивах очень по-русски. Женщина пристрастилась к рыбалке в Индийском океане.

Уловом Ирина, уже как профессиональный рыбак, делится с поклонниками в социальной сети. Рыба через её руки проходит самая разнообразная, но не заметно, чтобы она Ирина как-то боялась. Ведь известно, что отвращение к морским обитателям у девушек очень распространено.

Новая вершина для женщины – улов рыбы ваху, похожей на гигантскую скумбрию. Ирина родилась на берегах Волги, поэтому к таким вещам как рыбалка относится с полной ответственностью. Вот и эта экзотическая ваху «пошла» ей прямо в руки. Поклонники шокированы талантами любимой певицы. Но некоторые всё же выразили сомнение, что Instagram красивой женщины – правильное место для публикации туш дохлой рыбы.