В Омске пьяный водитель таранил машиной забор собственного дома

В Сети появилось видео, на котором показано, как пьяный автовладелец пытается заехать во двор частного дома. Однако помехой на пути автомобиля оказались закрытые ворота.

В одной из групп в социальной сети было опубликовано видео, на котором пьяный водитель управляет транспортным средством. В ролике показано, насколько вредным может оказаться управление автомобилем в пьяном виде. Водитель берёт небольшой разгон и врезается в закрытые ворота, мешающие попасть ему во двор частного дома. Но, не смотря на помеху, он повторяет попытку, которая также не увенчалась успехом. После третьего столкновения водитель так и не смог попасть домой и останавливается.

Из видео понятно, что столкновения причинили ущерб транспортному средству. Ракурс ролика не даёт оценить все повреждения, видно только помятый капот.

Жители Омска начали предполагать в комментариях, в каком именно районе города снята видеозапись. Некоторые из подписчиков пошутили о том, что водитель возможно трезв, а причиной столь агрессивного поведения стало повышение цен на топливо.