Анфиса Чехова поделилась секретами своей стройности

Известная телеведущая рассказала о методах, с помощью которых она поддерживают свою фигуру в тонусе.

Многим известно, что Анфиса Чехова обладает достаточно стройной фигурой. Она всегда хотела подчеркнуть достоинства своего тела, при этом не ударяясь в фанатизм. По сведениям «Teleprogramma.pro», ведущая не употребляет жареную еду. Анфиса поделилась секретами своей стройности, добавив, что сократила потребление алкогольных напитков, отказалась от хрустящей корочки. Если говорить о молочных продуктах, то здесь Чехова отдает предпочтение козьему сыру, ряженке и творогу, а вот от употребления обычного молока она отказалась.

Анфиса Чехова добавила, что всегда была довольна своим телосложением, и у нее никогда не было планов насчет похудения. Также она подчеркнула, что заметила улучшения в своей фигуре только после того, как перестала употреблять дрожжи, сахар и мясо. Йога, по признанию телеведущей, тоже помогла ей обрести свою идеальную форму. Анфиса также отметила, что благодарю своему опыту, ей удалось получить роль ведущей в программе, в которой она помогала людям избавиться от лишнего веса и преодолеть свои комплексы.