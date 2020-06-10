Дистанционное обучение сделает информатику ведущим предметом в школах РФ

Компьютерная грамотность у учеников пока не на высшем уровне.

Популярная телеведущая и общественный деятель Тина Канделаки приняла участие в онлайн-дискуссии ЦИПР — Центра Игровой Поддержки Ребенка — которая касалась дистанционного обучения и компьютерной грамотности современных детей. Тина и президент Ассоциации больших данных Анна Серебряникова пришли к выводу, что компьютерная грамотность школьников не на высоте. Серебрянникова отметила, что в школах не преподают даже азы. И если раньше это было только досадным неудобством, то в свете пандемии владение компьютером и умение пользоваться интернетом стало одним из самых важных. Однако в учебных планах на 2019–2020 год информатике не уделялось должного внимания.

На примере учебного плана школ в Костромской области видно, что на изучение коммуникационных информационных технологий отводится только 1 урок в неделю. В то же время самоизоляция вынудила детей и их родителей обучаться в режиме онлайн, заказывать услуги через интернет. Родители неоднократно жаловались, что не могут разобраться в том, как выполнять задания, как отправлять готовые ответы, в каком формате это делать. Школьники нечаянно отправляли задания в спам, полагая, что учитель получил и проверил работы.

В более выгодном положении дети, которые обучались в профильных классах — на изучение информатики там отводилось 4 часа в неделю, но, как правило, это один класс на параллель. В свете того, что главный санитарный врач РФ, Анна Попова, рекомендовала продлить дистанционное обучение в школах до 1 января 2021 года, информатика получит шанс стать ведущим предметом в общеобразовательных учреждениях.

Хоть сегодня российские медики говорят о том, что наступило плато, опыт Израиля показывает, что ограничения снимать еще рано. В Тель-Авиве уже прогнозируют вторую волну, еще мощнее, чем предыдущую. Две волны зафиксировали в Китае, Сингапуре. На пороге нового витка заражения стоит Австрия, которая 15 мая сняла ограничения на массовые мероприятия, а 31 мая сразу семь сотрудников из одной фирмы оказались инфицированными — образовался новый очаг.

Если Россия также столкнется с новой вспышкой, то школьников придется вновь отправить на удаленное обучение. Снова детям и родителям придется общаться с педагогами и учиться через интернет, используя КИТ. 10 июня на совещании по связи и IT-индустрии президент России Владимир Путин повторил тезис 2017 года о том, что стране пора вплотную переходить к цифровизации. А емкое изучение информатики сделает освоение цифровых технологий проще.