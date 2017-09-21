В Ставропольском крае опасаются вспышки COVID-19 в отделе ФССП

В Кисловодске руководство вынудило сотрудников сдать тест на вирус за ₽1500, но в самоизоляции всем отказали.

Сотрудник ФССП, картинка с портала Кремля; коронавирусная инфекция, Pixabay

В июне в Кисловодском городском отделе судебных приставов у сотрудника выявили COVID-19, сообщает NewsTracker. Зараженный мужчина несколько дней контактировал с коллегами, пока его не отправили на изоляцию. Руководство вынудило сотрудников платно сдать тесты на коронавирус и отказалось отправить «контакты» на изоляцию. Теперь в Ставропольском крае опасаются массовой вспышки COVID-19 среди 20 приставов в отделе ФССП Кисловодска.

Стоимость одного анализа составляет ₽ 500. Мазки брала медсестра на рабочем месте. Это вызвало недовольство среди подчинённых, так как при зарплате в ₽20-25 тысяч оплатить тест непросто. Об этом анонимно сообщил NewsTracker сотрудник ФССП. К тому же все продолжают контактировать друг с другом и горожанами. Если у кого-то симптомы еще не проявились или сотрудник переносит коронавирус бессимптомно, то под угрозой заражения не только коллеги , но и все горожане.

Исмаил Хасанов, руководитель отдела, заявил, что приставы делали тесты по своему желанию, а не по принуждению, потому оплачивали их индивидуально. Все помещения продезинфицировали. Все тесты были отрицательны, медики разрешили не закрывать отдел на карантин, чем Хасанов воспользовался. С начала пандемии в Кисловодске выявлено 5487 случаев COVID-19, выздоровело 3 629, умерло 102.