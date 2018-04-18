НЛО из "Звездных войн" заметили над английским городом

Светящийся шар был снят на камеру во время полёта над городом Лидс, Англия. Движущийся объект не был похож ни на беспилотник, ни на спутник.

Очевидцы, увидевшие шар, отмечают, что он отличался от привычных для людей летательных аппаратов - у него не было крыльев, а при передвижении он не издавал звуков. Многие решили, что это НЛО, которое летело на высоте около 300 метров. Сам объект люди описали как белый шар, двигавшийся по четкой траектории.

Джеймсу Голдману, 30-летнему жителю города Лидс, удалось снять НЛО на свой смартфон. Мужчина рассказал, что шар не был похож на самолёт, а высота полёта была слишком низкой для любого спутника, однако точно сказать, что это было он не смог.

Уфологи изучили предоставленную видеозапись, и предположили, что на кадрах показан инопланетный корабль. Версия о том, что шар мог оказаться беспилотником, была отвергнута по причине того, что объект двигался со скоростью около 200 км/ч. НЛО сравнили с космической станцией «Звезда смерти» из известной киносаги «Звёздные войны».