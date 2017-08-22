На юге Украины монумент разрисовали в цвета российского флага

Полицейские отмечают, что виновники будут обнаружены только в случае чистосердечного признания или неосторожного комментария в Сети.

Нижняя часть монумента в городе Каховка, Херсонская область, оказалась разрисована белым, синим и красными цветами. Очерёдность полос оказалась такая же, как и у российского флага. Сам памятник посвящался жертвам фашистских солдат. Фото такого странного изображения триколора РФ разлетелись по Сети.

По мнению жителей Юга Украины, вряд ли это мог сделать кто-то из местных. Больше подозрений, что виноваты туристы, прибывшие из Крыма. Ранее такое уже повторялось – на стене местного супермаркета. Виновника и тогда не обнаружили. Для чего кому-то рисовать российский флаг, пользователи Сети понять не могут.