«Манчестер Сити» заключил договор с Puma на 650 млн фунтов. Почти догнав «Барсу» и «МЮ»

Представители немецкого бренда сообщили о том, что эта сделка стала важнейшей для них. Таким образом, Puma станет техническим спонсором на ближайшее десятилетие. На данный момент экипировку для Горожан предоставляет американская компания Nike. Действующее соглашение с ними приносит «Сити» около 20 млн фунтов в год, и это меньше, чем у шести клубов АПЛ. Договоренность с Puma начнет действовать с 01.03.2019, и она принесет 650 млн фунтов.

«Это исторический день, – прокомментировал подписание контракта исполнительный директор «Сити» Ф. Сориано. - То, что мы сделали, никто раньше не делал. Это беспрецедентное партнерство действительно глобального масштаба. Нам нужен был партнер, который успевает за нами».