Манчестер Сити обыграл Вест Хэм. Украинец Зинченко провел весь матч в основе.

Манчестер Сити 27.02.19 в рамках 28 тура АПЛ принимал Вест Хэм. Украинец Александр Зинченко вышел в основе на привычной для себя позиции левого защитника. Александр провел на поле весь поединок. Первая половина матча не обрадовала зрителей голами, а после возобновления матча реализованный удар с точки лучшего бомбардира Серхио Агуэро помог игрокам Гвардиолы добыть победу с минимальным перевесом. Авторитетный портал Whoscored поставил украинцу оценку. По информации издания Александр получил оценку 7,1. Это 4-й результат в команде. Самую высокую оценку среди лидеров получил Кевин де Брюйне -7,4.

Так же, в случае победы своей команды в АПЛ, Зинченко гарантировал себе медаль. Он сыграл необходимый минимум матчей. А учитывая мощный ход, который сейчас набрал клуб из Манчестера, весной можно будет поздравлять молодого украинца с очередным титулом. Манчестер Сити после 28 туров набрал 68 очков и находится на 2 позиции в турнирной таблице, Вест Хэм на 10 месте с 36 пунктами.

Напомним, что Манчестер Сити подписал Зинченко из Уфы за 1,3 млн фунтов. С каждым матчем молодой украинец показывает все более зрелую и уверенную игру на своей позиции.