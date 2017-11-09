Версус баттл Гуфа против Птахи пройдет в феврале 2018 года. Об этом официально заявил Ресторатор (Александр Тимарцев) – организатор, создатель и ведущий популярного в России Версус баттла.

В сентябре текущего года рэпер Птаха вызвал на баттл Гуфа. Оппонент согласился на участие при условии, что Ресторатор заплатит ему два миллиона рублей. Александр Ресторатор принял это условие. В своем твиттер он поделился записью о том, что договор между участниками подписан. Съемки запланированы на февраль.

Изначально планировалось организовать встречу в январе 2018 года. Однако сроки немного перенесли. В рэп сообществе с ажиотажем ждут встречу Гуфа и Птахи. Бывшие участники популярной группы Centr до сих находятся в напряженных взаимоотношениях. Они предъявляют взаимные претензии, обвиняя друг друга в распаде коллектива.

Рэперы должны до февраля подготовить свои выступления. В итоге будет объявлен победитель словестного поединка.