Обнаженный Робби Уильямс поздравил поклонниц с Рождеством

Обнаженный британский певец Робби Уильямс поздравил поклонниц с Рождеством. Непредсказуемый певец известен своими скандальными выходками.

Своих подписчиков в Инстаграм Робби Уильямс поздравил с Рождеством. Но выложил в соцсеть певец фото не в традиционном праздничном костюме или зимней уютной пижаме. Он опубликовал свое фото в обнаженном виде. На певце совсем нет одежды. Самое пикантное местно он прикрыл руками.

Уильямс в свои 43 года продемонстрировал идеальную фигуру. Рельефное загорелое тело певца красовалось на фоне праздничной рождественской елки. Хотя еще совсем недавно он жаловался, что набрал лишние килограммы. Это произошло из-за любви перекусить ночью. Однако певец борется с этой вредной привычкой.

Фанатки знаменитости пришли в восторг от такого поздравление. Шквал комментариев посыпался под фотографией.