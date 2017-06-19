Известная американская актриса Джиллиан Андерсон покидает «Секретные материалы». Роль Даны Скалли из сериала принесла ей мировую известность.

На днях в интервью журналу TV Guide Джиллиан Андерсон призналась, что 11-й сезон полюбившегося во всем мире сериала «Секретные материалы» станет для нее последним. Роль главной героини, агента Скалли, она исполняет уже с 1993 года.

Руководство компании Fox, где создают сериал, пока не комментирует заявление Джиллиан Андерсон. Однако Крис Картер (один из создателей сериала) поделился информацией о том, что 11-й сезон не был задуман как финальный. У сценаристов еще много задумок для развития сюжета. Но будут ли существовать «Секретные материалы» без участия Джиллиан Андерсон пока точно неизвестно.

У авторов пока нет определенного видения будущего сериала в случае, если он продолжит свое существование. Однако на работу они настроены и готовы порадовать поклонников новыми сериями киношоу. Остается только дождаться ответа компании Fox.

Джиллиан Андерсон же решила сосредоточиться на других проектах. В минувшем году вышло два фильма с ее участием, а также сериал «Американские боги». В 2018 году мир увидит еще две картины с ее участием.