Поклонники не узнали певицу Адель. Папарацци запечатлели ее без макияжа и в неопрятном виде.

29-летняя Адель в прошлом году заявила, что завершает свою творческую карьеру. Она дала последний концерт. После этого певица полностью погрузилась в заботы семейной жизни. Она не посещает светские мероприятия и не дает выступлений, что, конечно, огорчает ценителей ее творчества.

Недавно Адель все-таки порадовала своих поклонников выходом на публику. Она приняла участие в «Марше женщин».

Любимицу публики сложно встретить не только на светских мероприятиях, но и в обыденной повседневной жизни. На днях папарацци в Лос-Анджелесе все-таки удалось запечатлеть звезду на фото. Адель прогуливалась по городу. Многие отмечают, что знаменитость была совсем не похожа на себя.

Певица была без макияжа в свободных джинсах и пальто бесформенного кроя. Волосы не были уложены. Поклонники признались, что не узнали бы своего кумира. Но осуждать и критиковать Адель не стали. Наоборот, многие прокомментировали снимок подобным образом: «Ей можно все!»

Отмечается, что заработок певицы, несмотря на отказ от карьеры, продолжает расти. Основной доход приносит альбом «25», который был презентован еще в 2015 году.