Морган Фриман привлек внимание борцов за гендерное равноправие. Он раскритиковал дизайн статуэтки Гильдии киноактеров США.

Актер получил награду за вклад в киноискусство. Фриману вручили традиционную статуэтку в виде мужчины, который держит в своих руках две маски: трагедии и комедии.

Произнеся благодарственную речь в адрес семьи и коллег, 80-летний Фриман отметил неудачный дизайн награды. Публика не поняла, в шутку или вполне серьезно указал на недостаток актер. Он отметил, что фигура хороша только сзади, но «спереди она имеет определенное гендерное содержание».

Пользователи Сети поддержали Фримана. Они согласились, что награда явно отражает неравноправие полов. Другие же с иронией отозвались на замечание, указав, что и статуэтка одной из самых престижных премий «Оскар» теперь в опасности. Третьи обратили внимание, что голливудские актеры совсем оторваны от реальной жизни и занимаются несущественными делами, которые не приносят никакой помощи.