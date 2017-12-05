Мирослава Карпович поразила откровенной фотографией. Героиня «Папиных дочек» опубликовала снимок, который назвала «Кармен в розовом цвете».

Актриса взбудоражила умы своих поклонников. Вчера она поделилась со своими подписчиками фотоснимком, на котором предстает в откровенном розовом платье с глубоким декольте. Ноги Мирославы практически полностью обнажены.

Карпович, предвосхищая все пересуды о ее фигуре, предупредила публику: «Груди мои, ноги тоже, ничего не пришивали, не пририсовывали, никуда ничего не закачивали и не выкачивали».

Поклонники были поражены откровенной фотографией. В адрес актрисы было написано много восхищенных комментариев.

Единственное, что смутило немногих – это поза. Некоторые посчитали, что ноги девушки слишком широко расставлены.