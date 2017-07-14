Ольга Бузова случайно раскрыла секрет увеличившейся груди. Неудачное селфи послужило тому причиной.

Многие гадают какого размера грудь у популярной телеведущей и певицы Ольги Бузовой. В заблуждения вводят разноречивые фото на странице российской теледивы. На одном снимке Ольга может предстать в потрясающем вечернем платье, которое подчеркивает небольшой бюст, на другом ее формы уже округляются и увеличиваются в размерах.

Бузову стали подозревать в злоупотреблении фотошопом. Также выдвигались предположения о вмешательстве пластических хирургов.

Но правда раскрылась случайно на днях. Бузова опубликовала в своем Инстаграм фото, на котором подписчики заметили бюстгальтер с push up.

Ольга приехала в Казань со спектаклем. Там она сфотографировала сама себя, но ракурс оказался неудачным. Критики не заставили себя долго ждать и написали массу негативных комментариев, посоветовав Ольге увеличить грудь хирургическим путем.