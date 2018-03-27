Более 300000 порций мороженого было приобретено посетителями фестиваля «Московская весна A Cappella»

Российская столица с 27 апреля по 9 мая принимает на 61 площадке масштабный международный фестиваль «Московская весна a cappella». В его рамках уже успело состояться 900 выступлений, организуются спектакли, мюзиклы, мастер-классы, экскурсии и спортивные игры. Участие в фестивале принимают свыше 180 музыкальных коллективов и 16 государств. Об этом рассказывает АГН «Москва».

Промежуточные итоги фестиваля в своем эксклюзивном комментарии подвела заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. По ее словам, с момента его начала посетители приобрели свыше 300 тысяч порций мороженого и 3400 виниловых пластинок. За те дни, что остались до завершения масштабного мероприятия, гости смогут увидеть выступления еще тридцати коллективов и солистов, как российских, так и иностранных. Подведение итогов конкурса жюри запланировало на понедельник — седьмое мая.