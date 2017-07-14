Молодой Арагорн станет центральным персонажем телесериала

Портал TheOneRing.net, специализирующийся на информации о фэнтезийных сагах Джона Рональда Руэла Толкина, со ссылкой сразу на несколько источников рассекретил основной сюжет будущего сериала «Властелин колец».

Согласно данным источников, события первого сезона будут полностью посвящены наследнику Исильдура, королю Гондора Арагорну. Создатели сериала планируют рассказать зрителям о приключениях молодого властителя, который долгое время был предводителем следопытов.

Напомним, что в полнометражной трилогии Питера Джексона Арагорна сыграл американский актер датского происхождения Вигго Мортенсен. Будет ли он принимать участие в телепроекте, пока не известно. Так же не известно, кто будет режиссером сериала. Ранее сообщалось, что участие Питера Джексона в этом проекте остается под вопросом.

Ранее сообщалось, что Amazon объявила о планах на выпуск пяти сезонов телесериала «Властелин колец», в которые собирается вложить по крайней мере миллиард долларов. Осенью 2017 года было подписано соглашение о передаче прав с наследниками Дж. Толкиена. При этом глава компании Джеф Безос якобы поставил задачу создать такой сериал, который смог бы тягаться с «Игрой престолов».