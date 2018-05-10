Екатерина Шпица стала героиней документального кино

Телеканал «Домашний» выпустил в эфир новую серию документального проекта «Москвички: сделано в провинции», героиней которого стала актриса театра и кино, а также телеведущая Екатерина Шпица. Об этом звезда экрана рассказала на своей страничке в Instagram.

Проект рассказывает об известных женщинах – актрисах, телеведущих и спортсменках, сумевших покорить столицу и стать знаменитостями. Екатерина Шпица приехала в Москву из Перми, где родилась и училась. В фильме она откровенно рассказывает о первых шагах в карьере, о своем творчестве, о российском кино, и даже немного о личной жизни.

Шпица выложила фильм на своей страничке, и за несколько часов его посмотрели 12 с лишним тысяч пользователей. В комментариях поклонники сравнили Екатерину с известными актрисами старшего поколения и выразили уверенность, что она обязательно станет народной артисткой, а еще поблагодарили за интересные роли.

Екатерина Шпица приобрела популярность после ролей в фильмах «Елки», «Экипаж», «Реальные пацаны», «Куприн. Яма» и многих других. Актриса также участвовала в нескольких телешоу. Особенно запомнилась зрителям в «Ледниковом периоде» и «Точь-в-точь».