Екатерина Климова хочет уйти на пенсию

Звезда «По законам военного времени» и «Куприна» Екатерина Климова пошутила, что мечтает о пенсии. Востребованная актриса хотела бы сменить жизнь, полную стрессов и бесконечных побед над собой на тихий уют семейного очага.

Об этом актриса рассказала в свежем выпуске программы «Однажды» канала НТВ. Еще звезда рассказала об отношениях с детьми и их воспитании, а также своем отношении к своей профессиональной востребованности.

Екатерина рассказала, что всегда спокойно воспринимала тот факт, что, уходя в декрет, отдавала другим свои роли. Она отметила, что имеет достаточно трезвый взгляд на профессию, и никогда не была подвержена внутренней панике из-за востребованности в театре и кино. И хотя никогда не ждала пассивно новых предложений, в то же время не цеплялась за определенные роли, потому что знала – вскоре обязательно будет какой-то новый проект.

Еще актриса призналась, что не любит фотографироваться. По ее словам, на всех ее детских фотографиях она «с трагическим лицом». Видимо, уже тогда подсознательно понимала, что частые съемки лишают жизненного пространства. Но понимание этого пришло только сейчас, когда фотосъемки стали частью ее профессиональной жизни.

Рассказала Климова и о личной жизни, о своих детях, которых у нее четверо – две дочери и два сына. По словам звезды, она – строгая мать, которая не допускает фамильярности. При всей нежности их отношений дети четко знают грань, которую не стоит переходить. Но и сама Климова никогда не перекладывает на других свои материнские обязанности.

Екатерина Климова снялась более чем в 70 киноролях, на ее счету 20 постановок на самых престижных театральных площадках страны.