Де Ниро со сцены выругался в адрес американского президента

Роберт Де Ниро нецензурно «послал» американского президента Дональда Трампа, выступая на вручении премии Tony Awards. Церемонию награждения транслировали в прямом телеэфире.

На сцене нью-йоркского концертного зала «Радио-сити мьюзик-холл» голливудской звезде предстояло вручить награду рок-музыканту Брюсу Спрингсфилду. Но, выйдя к микрофону, актер не стал говорить традиционную поздравительную речь. «Я скажу только одну вещь», - заявил актер и нецензурно выругался в адрес президента, подняв сжатые в кулаки руки.

Как сообщают западные информагентства, телеканал CBS, который транслировал вручение премии, успел заглушить брань кинозвезды. Однако часть зрителей, например, в Австралии, услышали речь Де Ниро без купюр. Позже они выложили видео в Сеть.

Известно, что Роберт Де Ниро не в первый раз нелестно отзывается о нынешнем хозяине Белого дома. В апреле этого года 74-летний актер заявил в интервью журналистам, что в Америке творятся «ужасные вещи», и их причиной является президент Трамп.