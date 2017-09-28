Кроссовок из фильма «Назад в будущее» продали на eBay за 92 тысячи долларов

Более 200 покупателей eBay боролись за право заполучить старый левый кроссовок, который тридцать лет назад носил на съемках второй части «Назад в будущее» актер Майкл Джей Фокс. Имя человека, который в результате купил киношный раритет за 92 тысячи долларов, осталось в секрете.

Речь идет о самозашнуровывающихся кроссовках, которые во второй части блокбастера носил Марти Макфлай – главный герой, воплощенный на экране Фоксом. Тогда автоматическая шнуровка была показана с помощью спецэффектов. Однако десятилетия спустя, в 2015 году, Nike действительно выпустил ограниченную серию из 89 пар кроссовок Nike Mag с функцией автоматической шнуровки. Одну из них продали с аукциона – стоимость лота составила 104 тысячи долларов.

А вот коллекционер обуви Джордан Геллер, который выставил половину пары кроссовок на eBay, честно предупредил покупателей, что лот находится в плачевном состоянии. У него почти разрушилась пятка и «посыпалась» подошва. Все, что успело отпасть от раритета, продавец обещал отправить вместе с кроссовком.

Не смотря на это, товар нашел своего покупателя – неизвестный заплатил за старую обувь киногероя 92 тысячи долларов.