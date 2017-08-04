Noize-MC выступит под руководством дирижера Белгородской филармонии

3 августа на открытии ежегодного рок-фестиваля «Нашествие» совместно с оркестром Белгородской филармонии выступит Иван Алексеев (Noize-MC).

«Нашествие» каждое лето проходит в Тверской области, недалеко от села Завидово. В этом году фестиваль откроет часовое выступление известного исполнителя Нойза-МС и оркестра, которым руководит его бывший преподаватель по классу гитары.

Идея общего проекта возникла у музыкантов еще в 2017 году, на фестивале «Этажи», и послужило стартом программы Folk Future, в которую вошло четыре композиции. Именно они, плюс премьерные композиции, и будут представлены 3 августа на площадке Нашествия.

В списках участников фестиваля в этом году также заявлены Ночные снайперы, Сплин, Алиса, Пикник, 7Б, Ария, 25/17 и ряд других. Фестиваль будет длиться в течение трех дней - с 3 по 5 августа.

Не так давно ряд групп - среди которых Монеточка, Эллизиум, Пошлая Молли и Порнофильм - отказались ехать на фестиваль. Лидер группы Чайф, Владимир Шакрин, прокомментировал их поведение как «лишний повод обратить на себя внимание СМИ», указывая на то, что никто из них толком так и не смог прокомментировать причины своего «бойкота».