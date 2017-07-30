Минкультуры реставрирует малые города

В субботу 4 августа министр культуры Владимир Мединский сделал заявление, что в 2019 году министерство культуры РФ планирует реализовать программу восстановления малых исторических городов России.

Программа реставрации городов была на рассмотрении последние 6 лет и, по словам Мединского, выполнение проекта займет 5-6 лет. В курс программы входят несколько городов: Выборг, Суздаль, Чистополь в Татарстане и ряд других.

Мединский рассказал, что для реализации проекта будет задействовано 90% заемных средств и 10% – из федерального бюджета. Точную сумму для программы он не назвал, но отметил, что порядка $50 млн будет выделено на восстановление города Выборг.

Сроки старта восстановительных работ для каждого города определятся по окончании составления проектно-сметной документации. Первым на очереди стоит Выборг, потому что только для этого города уже готовы проекты.

Мединский считает, что такой проект не только сделает Выборг «туристической жемчужиной», но поднимет привлекательность городов для туристов.

Главной достопримечательностью в Выборге считается замок, который построен на маленьком острове в Финском заливе. Выборгский замок является древнейшим укреплением XIII века.