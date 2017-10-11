Гитару Джорджа Харрисона продадут за полмиллиона долларов

Гитара легендарного Джорджа Харрисона уйдет с молотка. Стартовая цена раритетного инструмента превышает полмиллиона долларов.

Торги пройдут в британском графстве Уилтшир, их проводит компания Gardiner Houlgate. На аукционе намерены продать австралийскую гитару Maton Mastersound MS-500 - с ней Харрисон выступал, пока его любимый инструмент оставался в ремонте. Именно с Maton знаменитый битл отыграл последний концерт группы, состоявшийся в ливерпульском Cavern Club в августе 1963 года. Как рассказал аукционист Люк Хоббс, у этого инструмента сложилась прекрасная история, он прямо связан с распространением «битломании», охватившей весь мир. Стартовая цена инструмента обозначена в 400 тысяч фунтов стерлингов (около518 тысяч долларов).

Джордж Харрисон занимает 21 строчку в топ-100 лучших гитаристов мира. Кроме участия в Beatles, он был одним из создателей и автором многих песен другой известной группы – Travelling Wilburys. Музыкант скончался в 2001 году в Америке от рака.