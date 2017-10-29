Новый трек Oxxxymiron «KONSTRUKT» совместно с артистами Booking Machine набирает популярность в интернете

Новый клип, представленный российским рэпером Oxxxymiron «KONSTRUKT» стал темой дня сети. Ролик был выпущен лейблом Booking Machine, и в нем приняли участие разные популярные исполнители.

Сегодня, в ночь на пятницу 10 августа, российский хип-хоп исполнитель Oxxxymiron опубликовал на своем официальном канале YouTube клип на новую песню с названием «KONSTRUKT». В записи трека, помимо самого Мирона Яновича, принимали участие известные личности, такие, как Porchy, May Wave$, Jeembo, Loqiemean, Thomas Mraz, Tveth, Souloud, Markul. Многие из них являются артистами лейбла Booking Machine, который с недавних пор возглавляет Oxxxymiron. Ролик был записан в качестве поддержки проекта Booking Machine Festival, который состоится в Москве 25 августа.

Композиция затрагивает огромный спектр актуальных на сегодняшний день тем, от любви между индивидами до глобальных общественных и мировых проблем. Клип способен вызвать разносторонние яркие эмоции. Также, в нем артист Oxxxymiron подчеркивает уникальность и отличие своего лейбла от другой современной музыки, а в интервью он вовсе заявил, что намерен с помощью него развивать музыкальную индустрию, чтобы она могла конкурировать с развлечениями, которые, на его взгляд, не дают поколению возможностей и мотивации для развития.

На данный момент, менее чем за сутки, клип просмотрели более 750 тысяч человек.