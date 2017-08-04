С «Табуретки» - в космос: в Мончегорске пройдет III Международный литературный фестиваль

25 августа в Мончегорске Мурманской области состоится ежегодный литературный фестиваль «Табуретка». Международное мероприятие пройдет в третий раз, действо развернется рядом со знаменитым арт-объектом: гигантская табуретка в городском парке была установлена три года назад.

Она стала символом творческого проявления, напоминая нам о временах, когда детьми нас ставили на табуретку, чтобы мы могли поразить стихами пришедших гостей. В этом году фестиваль приглашает на встречи с поэтами, писателями, артистами, на мастер-классы и конкурсы, на костюмированное представление-парад и флеш-мобы и литературные гадания. Одним из кульминационных моментов станет написание «культурного послания» для последующего отправления его в космос. В парке будут предложены активности разного вида: от литературной стометровки до дерева желаний. Организаторы – Фонд «Живая классика», поддержку оказала компания «Норникель».