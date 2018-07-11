За сутки до премьеры Минкульт «срезал» фильм «Похищенные сокровища Европы»

Документальный фильм об украденных гитлеровцами в разных странах модернистских произведениях искусства должны были представить российским зрителям завтра в Третьяковской галерее.

Компания CinemaEmotion сообщила в Facebook, что «Невафильм» планировала приурочить премьеру фильма к годовщине окончания Второй мировой войны. Режиссер Клаудио Поли рассказал в нем о судьбе полотен Ван Гога и Сезанна, Шагала и Пикассо, а также других гениев модернизма, которые во время войны нацисты вывезли в Рейх и причислили к так называемому «дегенеративному искусству». Шесть лет назад часть этой коллекции, около 1300 полотен, нашли в доме у сына немецкого искусствоведа Гильдебрандта Гурлитта, который был известен как посредник при продажах модернистских шедевров из Германии за границу.

Причины, по которым этому фильму отказали в прокате, неизвестны. В Минкульте пообещали назвать их в течение двух недель.