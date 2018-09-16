Лена Миро заступилась за Анастасию Волочкову и её бедного любовника

Скандальная журналистка Лена Миро утверждает, что Анастасии Волочковой нечего стыдиться.

Долгое время Анастасия Волочкова прятала своего очередного возлюбленного от публики и показывала лишь его носки и ноги. Однако недавно балерину разоблачила обиженная девушка, которая заявила, что Волочкова встречается с её мужчиной, который работает охранником в одном столичном спа-салоне. Блогер Лена миро считает, что Волочковой просто завидуют, так как она заводит романы не из-за денег, а ради любовных утех.

«Простите, но Настя имеет мужчину, которого в физическом плане хочет каждая первая разведёнка лет сорока. Ей стыдно говорить и показывать, что с ней - не олигарх, а простой мужик без миллионов в офшорах. Но, если объективно, это им, продажным женщинам, должно быть стыдно, а не Волочковой, живущей в своё удовольствие», - написала Лена Миро.