93-летняя бабушка Арианы Гранде сделала татуировку на пальце

Уже не впервые Марджори Гранде становится героиней светских новостей.

Два дня назад Ариана Гранде получила награду от журнала Billboard «Женщина года». 93-летняя бабушка поздравила певицу и отправилась вместе с ней в тату-салон. Ариана попросила изобразить ей на кисти руки солнце и луну. Затем она предложила бабуле тоже сделать что-нибудь на память. Желая составить компанию любимой внучке, Марджори и себе заказала простенькую татуировку. На внутренней стороне пальца у неё появилась надпись «Чиччо», которая является домашним прозвищем Марджори. Старушка мужественно перенесла процедуру, а 25-летняя Гранде туту же выложила фото с расписанным пальцем бабушки в Сеть

Не так давно Марджори Гранде побывала на концерте внучки. Ариана усадила бабушку в первый ряд, но забыла предупредить, что тексты её песен, такие же фривольные, как и наряды. В результате, шокированная потоком нецензурщины бабуля, просидела половину выступления с зажатыми ушами. Но любовь к внучке от этого не иссякла.