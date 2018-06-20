Анджелина Джоли пытается отбить Брэда Питта у Шарлиз Терон – СМИ

Американские СМИ считают, что актриса может попытаться вернуть обратно своего бывшего мужа.

С момента развода Анджелины Джоли и Брэда Питта прошло уже два года. С тех пор актерам поклонники приписывали немало романов, однако все они были не серьёзными. Недавно стало известно, что Брэд Питт начал отношения с коллегой-актрисой Шарлиз Терон и якобы у пары царит полное взаимопонимание. Инсайдеры утверждают, что Анджелина Джоли стала сильно ревновать экс-мужа к красавице блондинке и жалеть о своем решении развестись.

Представители СМИ не исключают, что Джоли попытается отбить Питта у Шарлиз Терон, чтобы снова стать большой и дружной семьей. Тем более, что актриса считает Брэда хорошим отцом и заботливым мужем. Ранее у Анджелины это получалось, когда она увела мужчину от Дженнифер Энистон.