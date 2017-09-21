«Все ради любимого»: Модель Анна Калашникова снялась обнаженной

Фотосессия проходила в стиле постера к картине «Красота по-американски».

Некоторое время назад модель Анна Калашникова решила участвовать в новой фотосессиии. Новый проект проходил в стиле постера к картине «Красота по-американски». Сама девушка заявила, что решилась на обнаженные и откровенные снимки только ради любимого. Отметим, что долгое время после родов Калашникова возвращала себе прежнюю фигуру, и это ей удалось, что позволило модели вернутся к работе. Сама девушка редко участвует в откровенных снимках и не радует поклонников такими фотографиями.

Однако в честь Дня влюбленных Анна Калашникова решилась на откровения и сфотографировалась полностью голов в розах. По словам самой знаменитости, таким поступком она решила удивить и порадовать своего возлюбленного. Помимо этого Калашникова сообщила, что ради поддержания своей фигуры она соблюдает диеты и придерживается специального рациона. Также модель постоянно посещает фитнес-зал и плавает.