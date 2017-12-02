Егор Крид новым фото намекнул на роман с Селеной Гомес

В День влюбленных рэпер опубликовал в сети совместное фото с артисткой.

В последнее время многие поклонники уверяют, что у рэпера Егора Крида роман с американской артисткой Селеной Гомес. В День влюбленных исполнитель опубликовал на своей странице совместное фото с артисткой, которая к своим 26 годам уже стала очень популярной. Именно этот снимок и натолкнул на мысль о романе. Предположительно музыкант и исполнительница перестали скрывать ото всех свои чувства.

В комментариях пользователи высказали свое удивление таой фотографии. Один из подписчиков спросил, что не кажется ли остальным, что девушка на фото похожа на певицу Нюшу, с корой когда-то встречался Егор Крид. Также писали, что внешне молодые люди совсем не подходят друг другу.