Сестры Хадид на детских фото поразили фанатов своей внешностью

На снимке отчетливо заметна разница в форме носа.

Некоторое время назад в сети появись детские фото знаменитых сестер Хадид. На одной из фотографий запечатлена одна из сестер Белла. На публикации отчетливо заметны изменения во внешности, особенно это касается формы носа. В подписи в снимке задан вопрос, разве это действительно Белла Хадид в подростковом возрасте. На следующем фото изображен глава семейства с двум дочерьми. Пользователи поразили такой разнице во внешности сестер, которые не похожи на теперешних моделей.

Пользователи незамедлительно оставили большое количество комментариев. В них подписчики выражают все разочарование. Некоторые задавались вопросом, сделала ли модель пластику не только на носу, но и на глазах. Другие писали, что это просто еще одна сестра Хадид.