Шнуров написал стих о том, как «Бер потопил Друзя»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение скандалу с участием магистра игры передачи «Что? Где? Когда?» Александром Друзем.

Он размещен на странице исполнителя в инстаграме.

Редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил магистра интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Александра Друзя в попытке подкупа. Друзь ответил, что редактор передачи сам настойчиво предлагал раскрыть правильные варианты перед съемками.

В стихотворении музыкант описал суть конфликта, в котором «не простак Бер и потопил Друзя». Шнуров заметил, что поступок Бера тоже был «подставой», из-за которой он сам «пошел ко дну». Он заключил, чтобы можно знать ответы на все вопросы в программе «Кто хочет стать миллионером?», но быть плохим человеком.