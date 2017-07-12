Ольга Бузова пытается забеременеть с помощью народных примет

Популярная артистка не скрывает, что уже давно хочет родить дочь.

33-летняя Ольга Бузова уже два года не имеет серьёзных отношений с мужчинами и пока не нашла достойного претендента на роль отца её первого малыша. Однако годы идут и певицы ещё больше хочется стать матерью. Видимо, из-за отчаянья Бузова перешла к радикальным методам и теперь пытается забеременеть с помощью народных примет. Так, недавно певица активно гладила живот беременной девушки-гримера, которая совсем скоро уже станет мамой.

И если верить примете, девушка, которая подержится или погладит живот беременной женщины, скоро сама окажется в положении. Получится у Ольги или нет покажет лишь время, однако поклонники желают знаменитости успехов в этом деле.