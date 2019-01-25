Выставка работ Фриды Кало и Диего Риверы продлена до 12 марта

Все желающие побывать на открытой в российской столице выставке «Viva la Vida. Фрида Кало и Диего Ривера. Живопись и графика из музейных и частных собраний», могут не опасаться того, что не успеют это сделать. По словам заммэра города Н.Сергуниной, сначала экспозицию планировали закрыть 22 февраля, однако было решено продлить ее действие до 12 марта. Это объясняется повышенным интересом, который к одному из главных событий культурного сезона проявляют жители и гости российской столицы. В настоящее время число ее посетителей составило почти 200000 человек. Об этом проинформировал сайт московского мэра.

Уточняется, что в представленную в ЦВЗ «Манеж» ретроспективу входят свыше девяти десятков полотен, рисунков и литографий. В их числе — автопортреты Кало, импрессионистские работы Риверы, ряд фотографий из личного архива четы. Также доступны для прочтения любовные письма, написанные Фридой в адрес Диего с 1940 по 1953 гг.



