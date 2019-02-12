«Лицо перекошено, голова грязная!»: Волочкова снова опозорилась неудачным фото – Instagram

Подписчиков Анастасии Волочковой рассмешил ее «детский» фотошоп.

Под новым фото в Instagram балерина забыла закрыть комментарии, поэтому хейтеры сразу набросили на неудачный снимок и жестко раскритиковали звезду. Многие сразу отметили несуразный и неаккуратный маникюр, а также «руки-грабли», которые портят общее впечатление о женщине. Ей не раз советовали сменить мастера по маникюру, который практически уродует ногти и тем самым выставляет на посмешище многотысячной аудитории.

«Лицо перекошено, голова грязная!» – написали под фото. Новый неудачный снимок снова заставил Волочкову опозориться, хотя к всеобщей критике и глумлению «звезде шпагата» не привыкать. 43-летняя балерина не обращает внимания на злостные комментарии хейстеров и продолжает считать себя «предметом зависти».



