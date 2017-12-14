Мария Кожевникова жалуется на лишние килограммы

Артистка призналась, что по ночам на нее «нападает жор».

Ни для кого ни секрет, что звезда сериала «Универ» Мария Кожевника всегда могла похвастаться стройной фигурой. Даже для различных мероприятий она выбирает наряды, которые это подчеркивают. Сама артистка призналась, что два раза сбрасывала 40 лишних килограммов. По ее словам, все это стало возможным благодаря правильному питанию и спорту. Недавно Кожевникова пожаловалась в сети на лишний вес, ведь она набрала четыре килограмма. Несмотря на это, она серьезно настроена на встречу весны, поэтому будет худеть.

По словам знаменитости причин для этого стало несколько. Первая – это то, что она не может заснуть не поев. Вторая – это лень, которая не позволяет артистке ходить в спортзал. Поклонники Марии Кожевниковой не смогли остаться в стороне от публикации и оставили много комментариев, в которых поддержали артистку. Также подписчики писали, что поддержат эту идею знаменитости перед наступлением весны.