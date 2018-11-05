Ким Кардашьян ностальгирует о встречах с Карлом Лагерфельдом

Знаменитость опубликовала несколько снимков в память известного кутюрье.

Некоторое время назад стало известно, что скончался знаменитый на весь мир кутюрье и фотограф Карл Лагерфельд. В память о талантливом человеке американская знаменитость Ким Кардашьян опубликовала в сети несколько фотографий с ним. В посте Ким написала, что с уходом Лагерфельда мир потерял талантливого и легендарного человека. Помимо этого Кардашьян стала ностальгировать о встречах со знаменитостью. Она вспомнила, что именно Карл сделал ее первую профессиональную и модную съемку. Ким написала слова благодарности за то, что смогла повстречаться с таким человеком как Лагерфельд.

В завершении своего поста звезда заявила, что ей будет не хватать такого таланта. Пользователи сети написали, что сочувствуют всем моделям мира, так как Карл Лагерфельд действительно был профессионал своего дела. Дело в том, что таких талантов сефчас очень мало.