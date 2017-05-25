Ирина Шейк покорила «Оскар»: На красной дорожке модель блистала с мужем и свекровью

Поклонники ждали не столько вручения самой кинематографической премии, сколько выхода на красную дорожку знаменитостей мировой величины. Россиянка Ирина Шейк просто «заткнула за пояс» многих звезд кино своим внешним видом.

Трудясь над фильмами звезды актеры показывают свое мастерство перевоплощения, а вот идя по красной дорожке «Оскара» - стараются «убить на повал» поклонников и коллег своим внешним видом. В этом году публика по достоинству оценила идеальную фигуру и просто обворожительный наряд звезды мировых подиумов Ирины Шейк, которая на мероприятии сопровождала своего супруга Брэдли Купера. Примечательно, что пара пришла в сопровождении матери актера, которая в свои годы так же выглядит великолепно.

Сегодня в Сети обсуждают пикантный наряд манекенщицы — длинное облегающее платье с открытой спиной. Любопытно, что и свекровь, и невестка предпочли для этого выхода одеяния черного цвета. Отметим, что в итоге режиссерский дебют Купера удостоился награды за песню сыгравшей одну из главных ролей в картине Леди Гаги под названием «Shallow».

Сложно было не заметить, что родительница актера очень маленького роста, поэтому многие сравнили ее с Дюймовочкой. На этот раз Купер не смог завоевать статуэтку ни в категории «Лучший фильм», ни в номинации «Лучший актер», зато заветную премию получила Леди Гага за песню «Shallow» в категории «Лучшая оригинальная песня». Стоит отметить, что уже давно ходят слухи о романтических отношениях Купера с Леди Гагой из-за их совместной работы над фильмом. Но Шейк не обращает внимание на домыслы поклонников. Она даже обняла певицу, когда та направлялась за своей наградой на сцену. Также во время церемонии Леди Гага и Купер спели дуэтом саундтрек к картине «Звезда родилась».