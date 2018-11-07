«Настоящее очарование»: Ким Кардашьян поразила образом «чудо-женщины»

Знаменитость продолжает поражать общественность своими эпатажными нарядами.

Многие поклонники знают и с нетерпением ожидают нового эпатажного появления на публике знаменитой Ким Кардашьян. Недавно перед публикой звезда появилась в образе «чудо-женщины». Перед камера Ким позировала в розовом легком платье, а сверху надела золотистый нагрудник. Поклонники были так удивлены и восхищены таким нарядом, что в сети прозвали ее новой чудо-женщиной. Отметим, что даже для появления в музее Кардашьян не стала менять свои традиции – платье было полупрозрачное.

Также многие фанаты делали комплименты знаменитости, типа «настоящее очарование». Отмечается, до этого Ким Кардашьян поразила общественность появление на публике с короткими волосами красного цвета. Пользователи так и не поверили, что их кумир обрезала свои шикарные локоны.