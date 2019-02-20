«Не равный обмен»: Ольга Ломоносова не стала лететь заграницу из-за романа с Машковым

Артистка поведала обществу о своих коротких отношениях, ради которых она отказалась от зарубежья.

Недавно на программу «Судьба человека» пришла отечественная актриса Ольга Ломоносова, которая поведала о коротком романе с Владимиром Машковым. По словам звезды кино, в то время у нее были такие сильные чувства, что разум не выдавал умных мыслей. Именно поэтому она не стала лететь заграницу на стажировку, а отдала предпочтение роману, который продлился всего неделю. Знакомство знаменитостей произошло в Москву, где Ломоносова отдыха перед поездкой в Германию. Во время этого короткого романа артистка поняла, что хочет играть в театре, куда ее водил Машков.

По прошествии недели чувства у Владимира Машкова пропали и пара рассталась. Однако Ольга Ломоносова не обижается на артиста, так как знает и понимает, что у него творческая и увлекающаяся натура. Зрители и поклонники посчитали, что такое решение артистки можно считать не равным обменов, ведь после стажировки Ломоносова могла остаться в Германии, и роман продлился мало времени.