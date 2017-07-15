Длинноволосый и кучерявый: Киркоров практически не изменился за 2 десятилетия

Король российской эстрады опубликовал архивные фото, на которых выглядит так же, как и сейчас.

Филипп Киркоров начал свою карьеру много лет назад и до сих пор является королем эстрады. Недавно он опубликовал архивные фото, сделанные во время его выступлений в далеком 1994 году. Можно сказать, что за 2 десятилетия он практически не изменился, и немолодой возраст не дает о себе знать.

Киркоров остался таким же длинноволосым и кучерявым. Уже много лет он не стрижет волосы, а, наоборот, ухаживает за пышной шевелюрой. Он также продолжает красить черным карандашом глаза и выщипывать брови, чтобы выглядеть на сцене презентабельно. Единственное, что поменялось, это отсутствие бакенбард. Сейчас у певца густая борода и усы, но на заре карьеры он не мог похвастаться такой пышной растительностью на лице.







